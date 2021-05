Dopo l’annuncio di ieri, per la Roma si prepara un nuovo corso. José Mourinho avrebbe indicato anche il primo nome per il mercato.

L’arrivo di Mourinho in casa Roma ha già scatenato tutto l’ambiente giallorosso. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, sorprendendo tutti a cominciare proprio dai tifosi capitolini. Di fatto, il tecnico portoghese rappresenta un profilo importante per una piazza come Roma, una crescita che gli stessi Friedkin hanno voluto certificare attraverso l’ingaggio di uno degli allenatori più importanti su piazza. Cosi prima l’annuncio della fine della storia con Fonseca, e poche ore dopo la notizia che ha spiazzato tutti.

Lo ‘Special One‘ è pronto a trasformare la piazza giallorossa, dopo un’annata che rischia di risultare tremendamente deludente. Ad oggi la Roma è piazzata al settimo posto che vorrebbe dire Conference League, non la migliore competizione europea alla quale prendere parte perchè è arrivato a giocarsi in questi anni anche la semifinale di Champions. Bisognerà ripartire e ricostruire.

La Roma, ad ogni modo, ha ancora da conquistare anche questo piazzamento europeo, con il Sassuolo che continua a spingere da dietro. Al netto di tutto, però, l’arrivo di Mourinho certifica a chiare lettere la volontà della proprietà americana di dare uno scossone considerevole, e puntare ai piani alti del campionato.

Roma, Mourinho ha già indicato il primo colpo

Chiaro che, già da oggi, allenatore e dirigenza stanno lavorando per capire dove agire sul mercato, come migliorare la rosa attualmente a disposizione. Da qui all’inizio della prossima sessione di calciomercato mancano ancora diverse settimane, ma il club dovrà farsi trovare pronto per agire prontamente.

Mourinho, tra l’altro, pare già aver indicato un nome da mettere in cima alla lsita della spesa della squadra giallorossa. Secondo quanto riportato da ‘indykaila News’, infatti, il tecnico portoghese avrebbe fatto il nome di Jesse Lingard per la prossima stagione. Mourinho l’ha avuto al Manchester United, e ad oggi il giocatore è in prestito al West Ham dove, dal suo arrivo a gennaio, ha collezionato ben 9 gol e 4 assist.

Il suo contratto è in scadenza 2022, ed il cartellino si aggira intorni ai 15-20 milioni di euro. Anche l’Inter, tra l’altro, è stata accostata proprio al giocatore 28enne nelle scorse settimane.