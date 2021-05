Il Consiglio di Lega ha deciso le date per la prossima stagione di Serie A e stabilito importanti novità circa la formula della Coppa Italia.

In attesa del finale di stagione, la Serie A ha già le date per la prossima. Il campionato partirà il prossimo 22 agosto e la conclusione è fissata per il 22 maggio d2l 2022. La decisione è stata presa durante l’ultimo Consiglio di Lega, in occasione del quale si è discusso di varie tematiche e si sono fissate alcune linee guida per il futuro.

Inoltre, si è ribadito che la pausa natalizia cadrà nelle medesime date consuete: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Il tutto dovrà passare al Consiglio federale che l’approverà. Il passaggio è tuttavia una formalità, per cui si possono già considerare date ufficiali.

Serie A e Coppa Italia, le novità per la prossima stagione

Grosse novità, poi, si aggiungono per ciò che concerne la Coppa Italia. In occasione dell’Assemblea del pomeriggio, infatti, si è varato il nuovo format del torneo. Soltanto 40 squadre prenderanno parte alla manifestazione, e si tratterà di 20 club di Serie A e 20 di Serie B. Nessuno spazio per le categorie inferiori alle suddette. L’inizio è fissato per il 15 agosto, quando in campo scenderanno le prossime 12 squadre.

La decisione di questo cambiamento è giustificata dall’intenzione di valorizzare maggiormente il torneo e renderlo più appetibile anche per la platea televisiva. Infine, la Serie A chiederà alla FIGC una modifica del campionato Primavera 1 TIM, salendo a 18 squadre in luogo delle attuali 16.