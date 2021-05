De Paul lascerà Udine? Nulla è ancora chiaro, ma la gita fuori porta dell’argentino non c’entra con il calciomercato dell’Inter.

Il gioiello dell’Udinese non smette di far parlare di sé. Il tuttocampista argentino è da tempo nel mirino dei top club d’Italia. Uno su tutti è senza dubbio l’Inter. E proprio un viaggio a Milano fa scoppiare il caos ad Udine. Nel pomeriggio, infatti, l’argentino ha raggiunto Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, nel suo ristorante milanese il ‘Botinero’. Il pranzo non è stato affatto nascosto, anzi. Tutto è stato postato sui canali social che, prontamente, si sono scatenati a caccia dell’indizio di mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

De Paul a Milano, l’Udinese chiarisce

Pochi minuti fa, ci ha pensato l’Udinese a spegnere i sogni di gloria dei tifosi dell’Inter ed a placare gli animi dei supporters friulani, già imbufaliti per il pranzo galeotto. Con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, il club bianconero ha tranquillizzato tutti.

LEGGI ANCHE >>> De Paul e il pranzo che ha fatto impazzire i tifosi dell’Inter

Di seguito la nota: “Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna il calciatore si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”.