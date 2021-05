De Paul, obiettivo dell’Inter, ha pranzato nel ristorante del vicepresidente Javier Zanetti, facendo impazzire i tifosi nerazzurri

Ancora un’esaltante stagione per Rodrigo De Paul. L’argentino in forza all’Udinese ha dimostrato ancora una volta di dimostrare palcoscenici maggiormente entusiasmanti e competitivi, in linea con il proprio talento. Inoltre, è giunto alla maturità anche anagrafica, per cui dovrà cogliere al volo l’occasione di giocare in una squadra che possa metterlo in luce ancor di più. Chiaramente la società friulana non vuole rinunciare a De Paul e per lasciarselo portar via esigerà molto a livello economico. In estate si prospetta un’asta e l’argentino è sulla lista di diversi club di Serie A.

Inter, De Paul a pranzo nel ristorante di Zanetti

Quest’oggi, ad esempio, è stato sorpreso a Milano, a pranzo nel ristorante di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter. Il ‘Botinero’ ha mostrato sui suoi profili la gradita visita dell’argentino, e i social si sono scatenati. D’altronde, i tifosi nerazzurri spesso hanno espresso la volontà di averlo in squadra e le foto sono state interpretate come un piccolo indizio sul futuro del calciatore. L’Inter ha appena vinto lo scudetto, ma il suo acquisto sarebbe un passo in avanti verso un progetto ambizioso, che avrà bisogno anche di giovani elementi a disposizione.

Al momento non trapelano altri dettagli sull’Inter. Ciò che è noto è che eventualmente bisognerà gareggiare anche col Milan, squadra che si è fatta avanti da tempo con l’Udinese. Anche in questo caso non ci sono offerte ufficiali, ma qualora dovessero esserci, dovrebbero mantenersi sui 40 milioni di euro, altrimenti la famiglia Pozzo non pare intenzionata ad ascoltare.