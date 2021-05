Mourinho potrebbe prendere in considerazione la partenza di Lorenzo Pellegrini: sul centrocampista della Roma c’è il Liverpool di Klopp

La scelta della Roma di chiudere il discorso allenatore in anticipo rispetto al termine della stagione consentirà ai giallorossi di lavorare in sinergia con José Mourinho fin da subito per comporre la rosa con cui affrontare la prossima stagione. L’allenatore portoghese inizierà a fare delle valutazioni approfondite già in queste prime settimane. Potrebbe esserci anche qualche partenza eccellente per finanziare il mercato. La Roma dovrà valutare con attenzione i propri obiettivi e gli scenari dipenderanno pure dalla qualificazione o meno all’Europa League. In questo momento, i giallorossi parteciperebbero alla Conference League, neonata competizione di casa Uefa. I ricavi della formazione capitolina potrebbero dunque ridursi, di conseguenza sarà necessario prendere delle decisioni.

Roma, Mourinho e l’affollamento sulla trequarti: Pellegrini può partire, su di lui c’è il Liverpool

Secondo il “Mirror”, uno dei calciatori che potrebbe lasciare la Roma è addirittura il capitano Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista romano, autore di una buona stagione, sarebbe seguito con attenzione dal Liverpool che sta cercando un calciatore con cui sostituire Wijnaldum, che sembrerebbe destinato a lasciare i Reds al termine della stagione. Il centrocampista, in scadenza di contratto, non ha ancora trovato l’accordo per un rinnovo.

Il Liverpool di Klopp potrebbe quindi portare l’assalto a Lorenzo Pellegrini, il cui contratto con la Roma è in scadenza a giugno 2022. I nuovi acquisti dei giallorossi potrebbe causare un effetto domino e quindi costringere altri calciatori a lasciare lo spogliatoio. Il capitano è al momento un intoccabile dei giallorossi ma la presenza di Mourinho in panchina potrebbe mutare lo stato delle cose, anche in considerazione dell’affollamento di elementi con caratteristiche simili a quelle del romano.

Lorenzo Pellegrini in questa stagione è stato autore di nove gol e svariati assist. Ha trovato 5 reti in campionato, 3 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Il trequartista ha preso parte a 42 partite tra le varie competizioni ed è risultato un valore per la squadra di Paulo Fonseca. Toccherà a lui questa sera guidare anche il tentativo di rimonta contro il Manchester United.