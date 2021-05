Il centrocampista croato Nikola Vlasic interessa tanto al Napoli in caso di partenza di Fabian: per i partenopei concorrenza del Milan

Uno degli obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione è quello di potenziare il centrocampo. I partenopei pertanto stanno già seguendo le tracce di vari obiettivi, alcuni legati anche ad altre partenze. Tra i nomi in cima alla lista della società di Aurelio De Laurentiis c’è Nikola Vlasic, 23enne portoghese in forza al Cska Mosca. Per lui si potrebbe accendere un vero e proprio duello tutto italiano. Il calciatore, infatti, fa gola a un’altra rivale del Napoli nella corsa per la Champions League.

Calciomercato Napoli, Vlasic può arrivare in caso di partenza di Fabian: occhio alla concorrenza del Milan

Vlasic si sta mettendo in luce in Russia. Il buon rendimento avuto con il Cska Mosca ha fatto terminare il centrocampista croato nel mirino di vari club europei di fascia medio-alta. In Italia, scrive “La Gazzetta dello Sport”, le due compagini che hanno mostrato maggiore interesse per lui sono il Napoli e il Milan. La pista partenopea in questo momento sembra legata maggiormente a un’eventuale partenza si Fabian Ruiz. Se il centrocampista spagnolo, richiesto sul mercato, dovesse lasciare il club di Aurelio De Laurentiis, il Napoli si getterebbe a capofitto nell’operazione Vlasic, forte del tesoretto incassato dalla partenza dell’ex Betis. I russi potrebbero chiedere anche meno dei 30 milioni richiesti prima della crisi generata dalla pandemia.

I partenopei tuttavia devono stare molto attenti alla concorrenza del Milan. I rossoneri vogliono ridurre il gap con l’Inter, uscito fuori alla distanza nel corso del campionato. Per farlo hanno intenzione di potenziare l’organico per competere ancora di più nei primi posti della classifica. Vlasic è uno degli obiettivi con cui la squadra meneghina vuole rinforzarsi. Non è il solo però tenuto in grossa considerazione per rinforzare il centrocampo dal momento che si segue con molta dedizione pure la pista che porta a Rodrigo De Paul dell’Udinese.

Il centrocampista croato è arrivato in Russia nel 2018, dall’Everton. Nikola Vlasic dapprima si è trasferito in prestito al Cska Mosca, poi è stato riscattato per poco meno di 16 milioni di euro. La compagine inglese, due anni prima, lo aveva prelevato dall’Hajduk Spalato, club in cui si è formato calcisticamente, per circa 10.5 milioni di euro.