Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz torna a suscitare l’interesse delle grandi d’Europa: dopo l’Atletico questa volta è il turno del Psg



Il finale del stagione del Napoli servirà a chiarire anche le strategie da mettere a punto per la prossima stagione. Sono diversi i milioni di euro che ballano tra la qualificazione in Champions e quella all’Europa League.

Per questo motivo, anche il capitolo delle uscite subirebbe una notevole variazione nel secondo caso. Se non dovesse entrare nelle prime quattro posizioni, c’è da comprendere cosa farà Aurelio De Laurentiis con alcuni pezzi pregiati della rosa. Il presidente partenopeo dovrà decidere anche riguardo a Fabian Ruiz, il centrocampista tuttofare del Napoli, che ha ricevuto delle lusinghe importanti già nella passata stagione e per il quale sono tornati a bussare pure in questa circostanza. Secondo il “Corriere dello Sport” per lui si sta cominciando a muovere il Psg.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, su Fabian Ruiz c’è l’interesse del Psg: pronti 60 milioni di euro per lo spagnolo

Il centrocampista spagnolo agita i sonni di vari top club europei. De Laurentiis lo ha trattenuto ai piedi del Vesuvio nella passata stagione quando si era fatto sotto per lui l’Atletico Madrid, che aveva bussato alla società azzurra con una proposta di 50 milioni di euro durante gli ultimi sussulti del calciomercato estivo. In quel caso tuttavia il presidente napoletano non si è lasciato ingolosire dalla valanga di milioni messi sul tavolo dai colchoneros ma non è possibile sapere come reagirebbe De Laurentiis davanti a una proposta choc per il suo calciatore. Il “no” ai 50 milioni della squadra di Diego Simeone un anno fa hanno alzato ulteriormente la soglia oltre la quale deve spingersi il Psg se vuole affondare il colpo, aggiungendo alla mediana di Pochettino un altro elemento di qualità e quantità. La proposta dei francesi, come scrive il “Corriere dello Sport” potrebbe spingersi fino ai 60 milioni di euro. Toccherebbe a quel punto ancora una volta a De Laurentiis prendere una decisione complicata: lasciar partite Fabian Ruiz oppure trattenerlo facendo sfumare una simile offerta di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho riceve l’endorsement di un pupillo dei tifosi giallorossi

Il 25enne spagnolo nel corso della stagione ha siglato tre reti durante le 38 partite in cui è stato chiamato in causa fino al momento da Gennaro Gattuso. Fabian Ruiz ha un contratto con il Napoli fino al 2023, sottoscritto nel 2018 quando è stato prelevato per 30 milioni dal Betis. Visto anche l’ammortamento già operato, nel caso in cui il Napoli dovesse accettare una proposta di 60 milioni chiuderebbe una cospicua plusvalenza: poco meno di 50 milioni.