Alle 15 scendono in campo ben due anticipi di questo sabato di Serie A. Alla Dacia Arena si affrontano Udinese e Bologna.

Uno scontro diretto, quello che andrà in scena alla Dacia Arena, tra due squadre alle quali manca davvero poco per conquistare quella salvezza tanto anelata nel corso di tutta la stagione. Per Udinese e Bologna manca davvero l’ultimo passo, quello decisivo, per potersi dire finalmente tranquille e salve.

La squadra di Luca Gotti arriva dalla sconfitta contro la Juventus, pur aver mostrato tante buone cose nel corso del match. I ragazzi di Pirlo, infatti, sono riusciti a rimetterla in piedi soltanto alla fine, al cospetto di una compagine (quella friulana) che è stata in gradi di mettere in difficoltà la Vecchia Signora praticamente per tutta la partita. Una grande prova di forza, che testimonia quanto i bianconeri di Udine meritino di restare in Serie A.

Il Bologna, diversamente, non vince da ben tre partite. Un momento di rilassamento per la squadra di Sinisa Mihajlovic al quale, però, bisogna subito porre rimedio. Non perchè ci sia un elevato rischio di retrocessione (alla soglia dei 40 punti manca soltanto un pareggio), ma per dare anche un segnale a tutto l’ambiente. Spesso l’allenatore ha lamentato il fatto di aver raccolto molto meno di quanto seminato nel corso della stagione, ed anche per questo la speranza è quella di poter chiudere la stagione con buoni risultati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Udinese-Bologna, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; N. Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti.

LEGGI ANCHE >>> Juve esclusa dalla Champions: perché la UEFA può farlo davvero

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; N. Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti.