“Niente Juve”: l’ennesima sorpresa nel futuro di Donnarumma

Come riporta l’Express, Donnarumma lascerà sicuramente il Milan e potrebbe lasciare il campionato italiano per approdare in Premier.

Il Milan è atteso dalla sfida di domenica contro la Juventus. Il match contro i bianconeri sarà decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Le due squadre, insieme all‘Atalanta di Gasperini, hanno 69 punti ed hanno 2 punti di vantaggio sul Napoli quinto.

A tenere banco in casa rossonera sono anche la questione rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e, per il momento, non ci sono indiscrezioni di calciomercato che porterebbero ad un esito positivo delle trattative. Donnarumma è stato anche fortemente accostato alla Juventus, ma che dovrebbe cedere prima Szczesny.

Chelsea e Tottenham su Donnarumma

Secondo l’ ‘Express’, Donnarumma lascerà sicuramente il Milan e sul giovane portiere ci sarebbe il forte interessamento di Chelsea e Tottenham. Entrambe le squadre starebbero cercando un nuovo portiere per la prossima stagione visto la fase calante di Lloris con gli Spurs e che Tuchel non sia tanto convinto dei portieri che ha in rosa.

Il Milan già si starebbe guardando intorno per cercare l’eventuale sostituto di Donnarumma. La società rossonera avrebbe puntato gli occhi sull’estremo difensore del Lille Mike Maignan. Il portiere della nazionale di Mancini potrebbe lasciare il campionato italiano per approdare in Premier League.