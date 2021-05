Juventus, il campione del Barcellona che “desidera la maglia bianconera”

La Juventus si guarda intorno, in attesa che si apra la prossima sessione di calciomercato. Una pista interessante porta in casa Barcellona.

Mentre la Juventus è ancora chiamata a giocarsi le proprie possibilità di conquistare la Champions, il calciomercato resta assolutamente al centro dell’attenzione della dirigenza. Indipendentemente da quello che sarà l’epilogo di stagione (che comunque conterà nelle strategie di mercato) il club sa di dover migliorare diversi aspetti della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Ecco perchè ci si guarda intorno, provando a scorgere quelle che potrebbero essere delle vere e proprie occasioni di mercato.

Da qualche settimana proprio la Vecchia Signora viene accostata alla Liga, e per la precisione al Barcellona. Uno dei big di Koeman, infatti, pare possa davvero lasciare la terra catalana alla fine di questa stagione, e una delle destinazioni probabili dovrebbe essere proprio quella torinese. Parliamo di Ousmane Dembele, attaccante che in casa blaugrana non ha particolarmente convinto.

Juventus, Dembele più vicino? Spunta un aneddoto

L’impatto dell’ex Borussia Dortmund in casa Barcellona non è stato particolarmente brillante. Anche oggi il francese è stato utilizzato soltanto 15′ minuti durante la sfida contro l’Atletico Madrid, testimonianza di quanto ci punti poco lo stesso Koeman. E proprio per questo motivo le strade, alla fine di questa stagione, potrebbero separarsi. Anche in virtù di quello che è il contratto, in scadenza nel 2022.

E cosi la Juventus è più vicina all’attaccante. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, infatti, quella torinese sarebbe una destinazione ampiamente gradita al giocatore che – si legge – nutre il desiderio di vestire la maglia bianconera.

Un aspetto importante, che ovviamente potrebbe far balzare in avanti la Juventus rispetto alle altre pretendenti. Dalla Premier League, però, potrebbe ancora giungere un’offerta importante. Il prezzo del cartellino si attesterebbe attorno ai 50 milioni di euro.