Mertens spaventa il Napoli: in campo solo 7 minuti

Mertens, subentrato al 69′, è stato sostituito dopo sette minuti da Gattuso dopo infortunio alla caviglia sinistra

Da pochi minuti è terminata Spezia-Napoli con il risultato di 1-4. Per gli azzurri segnato Zielinski, Osimhen, che ha realizzato una doppietta, e Lozano. I gol del Napoli sono stati siglati tutti nel primo tempo, mentre lo Spezia ha accorciato il risultato con Piccoli nella ripresa.

A far spazio ad Osimhen in campo è stato Mertens che è partito dalla panchina. Il belga è subentrato al 69′, ma dopo appena sette minuti è stato costretto a lasciare il campo per infortunio alla caviglia destra.

Il comunicato del Napoli su Mertens

Mertens è rientrato in campo, ma Gattuso ha preferito non rischiare e l’ha sostituto con Elmas. Brutta notizia per il tecnico partenopeo che per ultime partite dovrà fare a meno anche di Koulibaly, fuori per infortunio, e Maksimovic risultato positivo al Covid-19.

Il Napoli, da pochi minuti, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato sulle condizioni di Mertens: “Il belga è stato sostituito durante il match Spezia-Napoli per un trauma distorsivo alla caviglia destra”.