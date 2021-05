Bomba dalla Francia: il futuro di Neymar è già deciso

Come riporta l’Equipe, domani ci sarà l’annuncio del prolungamento del contratto di Neymar con il PSG fino al 2026

Il PSG è uscito dalle semifinali di Champions contro il City di Guardiola e anche per questa stagione ha dovuto dire addio al sogno di vincere la massima competizione europea. In campionato la squadra di Pochettino è in piena lotta con Monaco e la capolista Lille.

Molte voci di calciomercato ruotano intorno all’universo del club di Parigi. Il PSG starebbe ancora cercando di poter compiere un affare che sarebbe storico, ovvero portare Messi sotto l’ombra della Torre Eiffel. Se da un lato c’è il sogno di poter acquisire l’argentino, dall’altro c’è il pericolo di perdere Mbappé che gradirebbe il trasferimento al Real Madrid.

Neymar prolonge ce samedi son contrat avec le PSG jusqu'en 2026 Arrivée en 2017 à Paris, la star brésilienne prolongera ce samedi son contrat de quatre ans. Neymar sera lié au PSG jusqu'en 2026 : https://t.co/Aeg71RJEyB pic.twitter.com/yKN64PO8OC — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 7, 2021

Neymar rinnova fino al 2026

Nei mesi scorsi si era parlato anche di una possibile cessione di Neymar al Barcellona, ma secondo l’Equipe’ domani ci sarà l’annuncio del rinnovo del contratto tra il brasiliano e il PSG. L’attaccante, che non ha neanche mai nascosto un po’ nostalgia di Barcellona, ha prolungato il contratto fino al 2026.

Neymar è arrivato in Francia nel 2017 per 220 milioni di euro. Il suo trasferimento dal Barcellona al club francese è il più oneroso nella storia del calcio. Il brasiliano con la maglia del PSG ha collezionato 112 presenze ed ha segnato 85 reti, ma in questi anni parigini ci sono stati anche tanti infortuni che l’hanno impedito di farlo giocare con una certa continuità.