Lo scivolone di Leo Messi sul Covid: multa in arrivo

Leo Messi avrebbe organizzato un barbecue con i compagni di squadra, violando le restrizioni anti Covid: probabile multa in arrivo

Molti top player sembrano avere qualche problema per quanto riguarda il rispetto delle misure di contenimento del Covid. Dopo Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, stavolta a finire nell’occhio del ciclone è Leo Messi.

Il numero 10 del Barcellona, come riferisce l’emittente spagnola ‘TV3’, è finito nel mirino dell’Agenzia di Salute Pubblica della Catalogna. La Pulce avrebbe infatti organizzato, lunedì scorso, un barbecue in casa sua insieme ad alcuni compagni di squadra e alle rispettive partner.

Grigliata ‘clandestina’: multa in arrivo per Messi e compagni

Oggi si apprende perciò l’apertura ufficiale di un fascicolo a carico del campione argentino e di tutti i partecipanti alla serata, che riceveranno probabilmente una sanzione economica. Anche La Liga potrebbe multare i giocatori per l’accaduto.

Intanto il presidente ad interim della Catalogna, Pere Aragones, ha approfittato del caso per lanciare un appello: “In un momento in cui stiamo facendo passi avanti per rendere le restrizioni più flessibili, dobbiamo agire sempre in modo ineccepibile, soprattutto i personaggi pubblici che sono un esempio per molta gente”.