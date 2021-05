Serie A: Joao Pedro inguaia Inzaghi, l’Atalanta vola verso la Champions

Si sono appena concluse le gare delle 15:00 del trentacinquesimo turno di Serie A 2020/2021. Vincono Cagliari ed Atalanta, x a Verona.

Passo falso del Benevento che crolla in casa sotto i colpi del Cagliari di Semplici. I ragazzi di Inzaghi si fanno superare dalle reti di Lykogiannis, di Pavoletti e di Joao Pedro che inguaiano la corsa salvezza dei campani, ad un passo dal tracollo definitivo e dalla retrocessione in Serie B. Serve a poco il gol di Lapadula nel primo tempo. I campani restano al diciassettesimo posto in classifica generale a quota 31 punti; i sardi, invece, allungano a 35.

I risultati delle gare delle 15:00

Benevento-Cagliari: 1-3

Hellas Verona-Torino: 1-1

Parma-Atalanta: 2-5

Finisce con un gol per parte la sfida del Bentegodi tra il Verona di Juric ed il Torino di Nicola: in gol Vojvoda e Dimarco. Un punto importante per i granata che, in attesa del recupero contro la Lazio di Simone Inzaghi, salgono a quota 35 punti in elenco e si allontanano dalla zona pericolosa della classifica.

Goleada dell’Atalanta, invece, che batte il Parma allo stadio Tardini. Decisive le reti di Malinovsky, Pessina, Muriel e Miranchuk. Utili solo per le statistiche i gol di Brunetta e di Sohm. Bergamaschi secondi in classifica.

Classifica Serie A

Inter 85 (Campione d’Italia)

Atalanta 72

Napoli 70

Juventus 69*

Milan 69*

Lazio 64*

Sassuolo 56

Roma 55*

Sampdoria 45

Verona 43

Udinese 40

Bologna 40

Fiorentina 38

Genoa 36

Torino 35*

Cagliari 35

Spezia 34

Benevento 31

Parma 20 (Retrocesso in Serie B)

Crotone 18 (Retrocesso in Serie B)

* Una partita in meno