Torino, si complica la corsa salvezza: assenza pesantissima contro il Milan

Guai in vista per il Torino di Davide Nicola. Contro il Milan di Stefano Pioli il tecnico granata dovrà fare a meno di Nicolas Nkoulou.

Si complica la corsa salvezza per il Torino di Davide Nicola. I granata, attualmente impegnati contro l’Hellas Verona di Ivan Juric, sono costretti a non perdere punti per strada. L’obiettivo dei piemontesi, infatti, è salvarsi a tutti i costi ed evitare la retrocessione in Serie B. La classifica è eloquente, ma il destino non è ancora del tutto segnato.

Torino, Nkoulou salta il Milan

Ogni partita è fondamentale. Proprio per questo, nel prossimo impegno di Serie A 2020/2021, sarà necessario mettere in campo tutte le riserve di energie. Mercoledì prossimo, allo stadio Grande Torino, i granata saranno impegnati contro il Milan di Stefano Pioli, in piena lotta per un posto in Champions League.

Ci sarà un imprevisto, però. Nel corso del match contro il Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi, Nicolas Nkoulou ha rimediato un cartellino giallo pesantissimo. Il provvedimento disciplinare gli costerà la squalifica nel prossimo impegno di campionato contro i rossoneri.