Infortunati Milan, gli aggiornamenti su Ibrahimovic e Brahim Diaz

Dopo il successo per 3-0 contro la Juventus, il Milan dovrà fare i conti con gli infortuni di Ibrahimovic e Brahim Diaz, usciti anzitempo dalla sfida contro i bianconeri. Cresce l’ottimismo per l’attaccante svedese

Dopo il secco successo per 3-0 contro la Juventus, il Milan è pronto a puntare con forte decisione sull’obiettivo Champions League a tre giornate dalla fine del campionato. I rossoneri saranno impegnati nella complicata sfida contro il Torino, match in programma nel turno infrasettimanale, poi spazio ai match contro Cagliari e Atalanta, quest’ultimo un chiaro scontro diretto per l’accesso alla prossima Champions League.

Restano da valutare le condizioni di Ibrahimovic e Brahim Diaz, i quali difficilmente saranno a disposizione in vista dell’imminente match di campionato contro il Torino. L’attaccante svedese ha riportato un leggero problema al ginocchio. Dopo un primo allarme iniziale, nelle ultime ore starebbe trapelando sostanziale ottimismo sui possibili tempi di recupero. La risonanza magnetica è stata posticipata a domani, ma la sensazione è che Ibrahimovic potrebbe tornare in campo tra circa 7 giorni, quindi in occasione del match di San Siro contro il Cagliari.

Infortuni Milan, gli aggiornamenti su Ibrahimovic e Brahim Diaz

Ibrahimovic, come detto, potrebbe saltare la sfida contro il Torino per poi tornare in campo in occasione della 37^ giornata contro il Cagliari. Tutto dipenderà dall’esito della risonanza magnetica in programma domani. Dopo le preoccupazioni iniziali, l’attaccante svedese sembrerebbe essere più tranquillo sui possibili tempi di recupero.

Da valutare anche il ko di Brahim Diaz: il fantasista rossonero, autore di una grande prestazione contro la Juventus, condita da un gol fantastico, potrebbe alzare bandiera bianca in vista dell’imminente sfida contro il Torino. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Piccolo problema muscolare e possibile forfait contro il Torino in attese del ritorno in campo contro il Cagliari.