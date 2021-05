L’Inter ha già trovato il primo acquisto low cost in Serie A

L’Inter deve fare di necessità virtù: Marotta e Ausilio a caccia di acquisti economici, uno è già stato trovato in Serie A

Taglio dei costi: questa la missione che Zhang ha messo in cima alle priorità per Marotta e Ausilio. Ridurre il monte ingaggio quanto più possibile, evitare grandi investimenti sul mercato. Le premesse in vista della campagna acquisti non sono certo ottime per l’Inter fresca campione d’Italia: i dirigenti nerazzurri dovranno lavorare di ingegno per accontentare Antonio Conte (se resterà) e rinforzare la rosa, evitando al contempo cessioni eccellenti.

Una potrebbe esserci: Eriksen e Lautaro Martinez gli indiziati principali, ma non sono esclusi colpi di scena per altri calciatori. La situazione non è semplice, ma intanto Ausilio e Marotta provano a muoversi anche in entrata e hanno puntato un calciatore di Serie A che potrebbe arrivare praticamente ad impatto zero.

Inter, torna Dimarco dal Verona: intesa vicina

Il nome è quello di Federico Dimarco, 23 anni, protagonista di un’ottima stagione a Verona dove è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Come si legge su ‘TuttoSport’, l’esterno dovrebbe far ritorno all’Inter al termine della stagione e prendere il posto di Young nella rosa nerazzurra. Un ruolo non da protagonista ma sicuramente importante, considerato che nel gioco di Conte gli esterni sono fondamentali e vengono spesso ruotati.

Dimarco per la sinistra quindi, ma anche come alternativa a Bastoni nel terzetto di centrali. Lì dove il 23enne è stato impiegato in alcune occasioni anche da Juric. Un affare che sarebbe praticamente ad impatto zero visto l’amicizia con il club di Setti al quale potrebbero essere girati altri giovani. Stabilito il ritorno di Dimarco si punterà su un terzino di maggior esperienza: Emerson Palmieri è il nome in cima alle preferenze ma occorre prima fare chiarezza sulla situazione societaria.