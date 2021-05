Spezia, dura decisione di Italiano: attaccante out per “punizione”

Lo Spezia si prepara alla prossima sfida che vedrà di fronte i liguri contro la Sampdoria. Out un attaccante per ‘punizione’

Nel pieno della corsa salvezza, ogni allenatore vorrebbe poter contare su tutti i giocatori a disposizione, nella speranza di poter far rifiatare qualcuno ma soprattutto gestire le energie in un rush finale che tiene in apprensione le prime della classe cosi come le ultime. Tra quelle che stanno lottando per non retrocedere c’è anche lo Spezia, che si trova esattamente alle porte della zona retrocessione. Tre partite per cercare di tenersi fuori dalla zona rossa, 9 punti che decideranno in concreto il futuro della squadra ligure.

Una stagione che ha visto lo Spezia protagonista di tante partite giocate su livelli molto alti. Di fatto, la squadra di Vincenzo Italiano ha messo spesso in difficoltà anche compagini ben più blasonate, mostrando carattere ed ovviamente grande voglia di restare in massima serie. Cosi Italiano, come detto in precedenza, dovrà gestire al meglio le energie anche se l’ultima decisione presa dall’allenatore ha del clamoroso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spezia, Italiano mette fuori Nzola: ecco il motivo

Tra i protagonisti della cavalcata ligure compare di sicuro M’Bala Nzola. L’attaccante ha trascinato per un periodo la sua squadra in maniera continua, arrivando a firmare ben 9 gol in stagione, condite anche da un assist. Poi l’infortunio a gennaio, e da lì l’attaccante nativo dell’Angola si è un po’ perso, facendo perdere anche le tracce di sé.

LEGGI ANCHE>>> La rivelazione di Cairo sulla Juventus in Superlega

Resta, però, un elemento di assoluto valore per la compagine ligure, soprattutto in questa fase finale della stagione. Eppure, l’importanza di Nzola non ha impedito all’allenatore di prendere una decisione importante. L’attaccante, infatti, non compare nella lista dei convocati per la sfida che vedrà lo Spezia impegnato contro la Sampdoria.

Il motivo? Secondo quanto riportato dal portale Cittadellaspezia.com alla base ci sarebbero dei motivi disciplinari. L’attaccante – si legge – non era presente sugli spalti durante la partita contro il Napoli (era squalificato). Secondo un provvedimento interno, tutti i giocatori sono chiamati a stare al fianco della squadra anche a distanza. Questo avrebbe spinto Italiano a dare un segnale importante a tutta la squadra.