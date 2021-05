Così è troppo: ora Ronaldo fa arrabbiare anche i compagni

Periodo complicato per la Juventus e Cristiano Ronaldo: lo spogliatoio deluso dal portoghese per i privilegi concessi dalla società

Il re è nudo, anzi solo: Cristiano Ronaldo non è più leader della Juve, se mai lo è stato. Il gruppo ha voltato le spalle al suo fuoriclasse, deluso per i comportamenti del numero 7. Leader in campo con i suoi gol e le sue giocate, ora un po’ più rare, mai nello spogliatoio dove CR7 è sempre stato un tipo solitario. Ora un po’ di più perché il gruppo sembra aver gradito poco i privilegi goduti dal portoghese. Lo scrive nell’edizione odierna la ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui Ronaldo è stato “abbandonato dai compagni” che fanno fatica a digerire le libertà di cui gode l’uomo di maggior peso della squadra.

L’ultima in ordine di tempo la visita alla Ferrari, il giorno dopo la pesante sconfitta contro il Milan, quella che potrebbe sancire l’addio della Juve alla Champions. Un ko che pesa sull’intera stagione ma che non ha spinto Ronaldo, con il consenso della società, a tornare sui suoi passi e annullare la visita a Maranello.

Juventus, Ronaldo abbandonato dai compagni

Se lo aspettavano in campo lunedì i compagni di squadra, a dare l’esempio come deve fare un leader. Invece, era a comprarsi una Ferrari. Lo spogliatoio non ha gradito, come ormai non gradisce più gli altri privilegi che la società concede al proprio fuoriclasse.

Questa sera contro il Sassuolo sarà in campo, a cercare il suo centesimo gol con la maglia bianconera. Magari sbufferà per un passaggio sbagliato di un compagno, come capitato spesso in questa stagione. Un altro comportamento che lo spogliatoio ora mal digerisce. Il campionato sta per finire e i risultati decideranno il futuro di Ronaldo e della Juventus, ma la resa dei conti sembra essere già partita.