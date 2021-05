Gattuso vuole portarsi dietro due calciatori del Napoli

Gattuso lascerà Napoli: per lui vicino l’approdo alla Fiorentina dove il tecnico vorrebbe portarsi anche due calciatori azzurri

Il Napoli vola: cinque gol all’Udinese, cento totali in stagione e momentaneo secondo posto in classifica. Le difficoltà di inizio 2021 sono un lontano ricordo e alimentano il rimpianto di Gattuso e della squadra azzurra. Senza l’incredibile serie di infortuni che ha accompagnato i primi mesi dell’anno (i partenopei sono arrivati ad avere appena 12 calciatori di movimento a disposizione nel periodo clou della stagione), chissà cosa sarebbe potuto essere il campionato del Napoli.

Resta l’obiettivo non trascurabile di raggiungere la qualificazione in Champions League che dista appena due partite: vincerle entrambe metterebbe al sicuro Gattuso dal ritorno della Juventus. Poi, al di là dei risultati, sarà il momento dell’addio: quasi azzerate le change di vedere il tecnico calabrese ancora sulla panchina del Napoli il prossimo anno. Per l’ex Milan ci sono altissime possibilità di approdo alla Fiorentina dove vorrebbe portarsi due azzurri.

Fioretina, Gattuso vuole Hysaj e Politano dal Napoli

L’accordo tra Gattuso e la Fiorentina è in via di definizione. E’ sceso in campo il patron Rocco Commisso per provare a spazzare via gli ultimi dubbi e convincere il tecnico della bontà del progetto viola. Un progetto che seguirà le indicazioni dell’allenatore anche in sede di acquisti: due potrebbero arrivare proprio dal Napoli.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere Fiorentino’, infatti, Gattuso avrebbe piacere di poter continuare ad allenare Hysaj e Politano anche alla Fiorentina. Il primo è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare gratis, ma c’è da battere una concorrenza folta. Il secondo, invece, è tra i protagonisti di questo finale di stagione. Per strapparlo agli azzurri servirà un’offerta adeguata e il via libera del nuovo allenatore azzurro (Spalletti?).