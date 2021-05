Calciomercato Roma, il clamoroso ritorno sponsorizzato da Mourinho

In casa Roma si parla di un clamoroso ritorno che sarebbe sponsorizzato anche da Josè Mourinho, in attesa del suo arrivo nella capitale.

La Roma si prepara ad accogliere Josè Mourinho, con il quale partirà di fatto un nuovo ciclo. Mancano ancora tre partite prima dell’addio definitivo di Paulo Fonseca, che cercherà in questo rush finale di tenere la squadra capitolina al settimo posto, che vale l’accesso alla nuova Conference League. Il tutto, però, passerà dalle ultime partite e da quanto riuscirà a mettere in campo la squadra giallorossa da qui alla fine della stagione. Chiaro che, per lo stesso Mourinho, ripartire da un piazzamento europeo (seppur non prestigioso come la Champions League) avrebbe un sapore diverso rispetto a restare a bocca asciutta.

Nel frattempo, il club guarda al futuro e nella fattispecie al mercato. La volontà è, ovviamente, quella di rinforzare la rosa a disposizione di Mournho, cercando di agire anche tempestivamente su nomi graditi al tecnico e, perchè no, anche alla piazza.

Roma, un gradito ritorno sponsorizzato da Mourinho

Sono diversi i nomi che si stanno facendo in queste ore, ed uno di questi porta in Premier League. Una vecchia conoscenza in terra romana, che potrebbe incredibilmente ritornare in Serie A e vestire nuovamente la maglia giallorossa.

Stiamo parlando di Erik Lamela. L’attaccante argentino, infatti, pare non rientrare più in maniera considerevole nei piani del Tottenham che, nel frattempo, ha blindato sia Dier che Hojbjerg. Dell’ex River Plate, però, non si hanno notizie considerevoli. L’argentino, infatti, è partito soltanto cinque volte da titolare in Premier con gli spurs, ed in stagione (tra campionato e coppe) ha collezionato appena 4 gol ed un solo assist.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in Inghilterra si sta caldeggiando proprio la possibilità che la Roma possa mettere le mani su Lamela, un acquisto che sarebbe sponsorizzato anche dallo stesso Josè Mourinho. Al momento, però, quella del ritorno dell’argentino nella capitale appare soltanto come una suggestione, senza nulla di apparentemente concreto.