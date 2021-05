Serie A, Sassuolo-Juventus: battuto il record di tutti i tempi

Serie A: Ronaldo segna il gol numero 100 in Sassuolo-Juventus e trascina i compagni. Nessuno come lui nella storia del club bianconero.

Cristiano Ronaldo da record (doppio). L’attaccante della Juventus segna un gol importantissimo nel match di Serie A 2020/2021 contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. La squadra di Andrea Pirlo comanda nel risultato, visto l’1-3 momentaneo. Proprio la seconda rete del match porta la firma dell’attaccante portoghese che segna la rete numero 100 con la maglia bianconera.

100 – Cristiano #Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni in bianconero. Leggendario.#SassuoloJuve #SerieA pic.twitter.com/CbzdCO633n — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, Sassuolo-Juventus: Ronaldo fa 100

A Cristiano Ronaldo sono servite 131 partite per segnare 100 gol con la maglia della Juventus. Seppur in ombra nell’ultimo periodo, il portoghese riesce sempre ad essere letale sotto porta ed a trascinare i compagni di squadra.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Sassuolo-Juventus: segui la partita LIVE

Cento gol in tutte le competizioni: un traguardo già raggiunto con le maglie di Manchester United e Real Madrid. Come riporta ‘Opta Paolo’, è il primo calciatore ad arrivare in tripla cifra con tre club diversi. Lo stesso traguardo CR7 l’ha raggiunto anche con la Nazionale portoghese. Insomma, l’ennesimo record battuto: nessuno nella storia della Juve ha fatto meglio di CR7 in tre stagioni. Ne sarà felice il tecnico Andrea Pirlo, più volte criticato per il troppo spazio concesso ad un Ronaldo opaco negli ultimi mesi.