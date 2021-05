Annuncio imminente, la Juventus sta per dire addio al bomber

Accordo e annuncio imminente: accetta di ridursi l’ingaggio, la Juventus sta per dire addio al bomber

Aguero–Barcellona, ci siamo. La trattativa, dopo giorni di frequenti contatti, potrebbe concludersi già a breve. A confermarlo sono alcuni dei principali media spagnoli, tra cui ‘El Chiringuito’ e ‘Mundo Deportivo’: l’argentino, nello specifico, pur di giocare insieme all’amico Messi ha accettato di ridursi lo stipendio in maniera importante. La cifra messa sul tavolo, al momento, non è trapelata ma sicuramente sarà inferiore ai 12 milioni che Aguero percepiva al Manchester City.

Aguero, accordo ad un passo con il Barcellona

L’attaccante, che il 2 giugno compirà 33 anni, in questa edizione di Premier League ha collezionato 11 presenze mettendo a referto 2 gol e 1 assist. Una stagione deludente sotto molti punti di vista, durante la quale ha trovato poco spazio anche a causa di alcuni problemi di natura fisica, resa più dolce comunque dalla conquista del titolo. Ora la nuova avventura al Barcellona, dove potrebbe trovare pure Memphis Depay.

Il club sarebbe infatti intenzionato a piazzare il colpo subito, prima dell’inizio dell’Europeo di calcio (in programma dall’11 giugno all’11 luglio). L’olandese, nel mirino pure di Juventus e Inter, è molto apprezzato dai blaugrana per la sua capacità di svariare sul fronte d’attacco e legare il gioco con il centrocampo: il contratto proposto, di durata quadriennale, prevede un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Nomi pesanti, per convincere Messi a restare. Verso la cessione, invece, Dembélé e Griezmann.