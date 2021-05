La Juventus tra i pali vuole il migliore della Premier League

Alla Juventus piace Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa, seguito anche dal Manchester United, per la prossima stagione.

Gianluigi Buffon lascerà la Juventus a fine stagione. L’ha annunciato nell’ultima settimana il portiere italiano ma la società ne era al corrente già da tempo. Ciò significa che la sonda bianconera studia sul mercato le alternative interessanti per rinforzare i pali, giacché avrà un elemento in meno su cui contare. Uno dei profili osservati sarebbe quello di Emiliano Martinez dell’Aston Villa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus su Martinez, il portiere dell’Aston Villa

Recentemente il calciatore è stato acclamato come il migliore dei portieri dell’ultima stagione di Premier League e il suo rendimento in realtà ha richiamato l’attenzione di diverse big d’Europa. D’altronde è difficile restare indifferenti dinanzi a un portiere che per ben 14 volte va di clean sheet.

LEGGI ANCHE >>> Conte vuole mandare Lautaro al tappeto

Tra tutti i club che intendono farsi avanti in occasione del calciomercato estivo risaltando sicuramente Manchester United e Juventus. Gli inglesi dovranno prima discutere dell’attuale momento con David De Gea, poi si muoveranno di riflesso. La Juventus, invece, ha maggiore fretta ma il vero problema è che Emiliano Martinez non sarà facilmente ceduto dall’Aston Villa e dal canto suo il calciatore gode finalmente di ciò che da tempo aspettava: la continuità, ovvero la titolarità. In vista della Copa America e del futuro, infatti, il giocatore marplantese conta di ‘infastidire’ Armani e Andrada, attualmente avanti nelle gerarchie della Nazionale argentina. Nel progetto di rifondazione della Juventus, però, Martinez non correrebbe il rischio di fare da supplente, anche perché a 28 anni è pronto e maturo per grandi responsabilità.