Conte vuole mandare Lautaro al tappeto

Bellissimo video social postato dall’allenatore dell’Inter, Conte, a spegnere le polemiche dopo la discussione con Lautaro Martinez

Tensione, litigio, rischio rottura. Tante cose sono state scritte nelle ultime ore dopo la discussione a distanza tra Lautaro Martinez e Antonio Conte successiva alla sostituzione del Toro a pochi minuti dalla fine della partita contro la Roma. Cosa era successo? Lautaro, subentrato alla mezz’ora al posto di Sanchez, è uscito nel finale per far spazio a Pinamonti. Se l’è presa perché raramente un giocatore che entra a gara in corso esce prima del triplice fischio. Da qui il nervosismo e qualche parola di troppo con Conte. Ma i due hanno subito fatto pace e oggi, attraverso i social, hanno voluto dimostrarlo.

Inter, Conte e Lautaro tra carne e box

L’argentino aveva prima postato una foto con l’emoticon della carne, a conferma del fatto che era tutto pronto per un barbecue post allenamento, poi è stato lo stesso allenatore a stemperare gli animi con un video molto simpatico che vede Lukaku mattatore.

Al centro del ring, l’attaccante belga presenta i due finti combattenti pronti a darsi battaglia. In un angolo, coi guantoni, c’è proprio Lautaro Martinez, dall’altra parte c’è Antonio Conte. Un video esplicativo, ironia sottile per chiarire, una volta per tutte, che tra i due non c’è nulla. S’è trattato di un semplice momento di tensione. E’ già tutto rientrato.