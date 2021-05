La strana proposta di Commisso sulla Fiorentina

Conferenza stampa molto accesa da parte di Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina fa una strana proposta ai giornalisti

Una conferenza stampa accesa quella di Rocco Commisso. Prima della partenza per gli Stati Uniti, il presidente della Fiorentina ha risposto alle domande dei giornalisti sulla stagione della Viola. Poche le indicazioni sul futuro: dal nuovo allenatore al futuro di Vlahovic, passando per la conferma di Pradè, il patron del club toscano non si è voluto sbilanciare. Ha ammesso di aver sbagliato, ma è andato anche all’attacco per le tante critiche subite, a suo dire non sempre giustamente. Numerosi le risposte piccate alle domande dei cronisti, tanto che alla fine ha anche avanzato una proposta inatteso: “Compratevi la Fiorentina”.

Fiorentina, Commisso: “Vendo la società, compratela voi”

Rocco Commisso non ci sta e risponde alle critiche. Lo fa parlando anche di quanto ha investito nel club dal suo arrivo. “Forse voi meritate più di me. Facciamo una cosa: metto in vendita la Fiorentina” ha affermato, entrando poi nel dettaglio delle spese fatte. Il club ci è costato 170 milioni, poi ci sono le spese e il centro sportivo: arriviamo a circa 350 milioni”.

Commisso è un fiume in piena: “Facciamo una cosa: vi offro io i soldi per comprare la Fiorentina, voi date in garanzia le vostre case visto che dite che sono un ‘mattonaro’. Mettete la caparra del 10% e poi l’acquistate. Secondo voi si presenterebbe qualche fiorentina per acquistarla?”

Una boutade quella del patron viola che si è mostrato molto rammaricato per gli attacchi ricevuti. Chiede tempo Commisso e vuole un allenatore vincente e confermare Vlahovic. Ma soprattutto chiede ai giornalisti di non schierarsi sempre contro o magari comprarsi il club.