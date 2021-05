Gattuso preferisce Ospina a Meret, il dato che ‘assolve’ l’allenatore

Gattuso è stato criticato per aver scelto Ospina e non Meret nei match importanti della stagione, ma c’è un dato che gli dà ragione.

Il Napoli, martedì scorso, ha battuto l’Udinese 5-1, dando un messaggio molto forte alle proprie avversare nella rincorsa Champions. Gli azzurri sono al quarto posto con un punto di vantaggio sulla Juventus e andrebbero in Champions se dovessero battere Fiorentina e Verona nelle ultime due giornate di campionato.

La squadra di Gattuso, dopo aver recuperato i giocatori migliori, ha iniziato una grande rimonta con vittorie e tanti gol siglati. Il Napoli ha una rosa molto ampia e tra i vari duelli che si sono susseguiti quest’anno c’è quello tra Meret ed Ospina. Le ultime sei partite, per via dell’infortunio del colombiano, le ha giocate l’ex estremo difensore della Spal.

#Gattuso è stato massacrato per preferire spesso #Ospina a #Meret. Il colombiano, però, ha la percentuale di parate più alta della #SerieA, ed è il portiere del campionato che subisce meno reti ogni 90' (0.75, con l'ex Spal si sale a 1.40). pic.twitter.com/494aNSWno1 — Mirko Calemme (@mirkocalemme) May 14, 2021

Ecco il motivo della scelta di Gattuso

Gattuso, anche se ha diviso equamente tra i due portiere le gare disputare, ha sempre scelto Ospina nei match importanti per la sua abilità, e non solo, nel giocare con i piedi. Il tecnico calabrese è stato molto criticato per aver preferito l’ex portiere dell’Arsenal a Meret, ma c’è un dato importante che gli dà ragione.

Infatti, Ospina ha le percentuali più alte di parate dell’intera Serie A ed è l’estremo difensore che subisce meno reti nell’arco dei novanta minuti. Gattuso, quasi sicuramente, lascerà il Napoli al termine del campionato, e il nuovo allenatore dovrà compiere una scelta, visto che entrambi non disputeranno un’altra stagione senza avere la certezza d’essere il portiere titolare della squadra partenopea.