Allegri al Napoli: la soffiata è arrivata anche a Gattuso

De Laurentiis vuole Massimiliano Allegri al Napoli: la soffiata anche a Rino Gattuso che a fine campionato lascerà gli azzurri

Le ultime due partite, la qualificazione Champions da centrare, poi per Rino Gattuso arriverà il momento dei saluti. L’addio al Napoli è un epilogo già scritto, soltanto un clamoroso colpo di scena potrà cambiare il finale di una storia che ha imboccato la strada del divorzio tra l’autunno e l’inverno, proprio quando sembrava che il matrimonio fosse destinato a durare. Non basterà neanche la qualificazione in Champions per cambiare le sorti del tecnico calabrese: per lui c’è il pressing della Fiorentina di Commisso, pronta a garantirgli un ingaggio da tre milioni di euro l’anno. E il Napoli? Si parla di Spalletti, ma si vocifera anche del pressing di De Laurentiis per Allegri. Anzi, come si legge su ‘Repubblica’ il tentativo del patron dei partenopei è arrivato anche allo stesso Gattuso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, De Laurentiis vuole Allegri

Che Allegri fosse un obiettivo del Napoli era cosa nota da tempo. Il tecnico toscano è nel mirino anche della Juventus che potrebbe cambiare nuovamente allenatore per la terza estate consecutiva. Ma De Laurentiis vorrebbe averlo con sé in azzurro e di questo parla anche l’edizione napoletana di Repubblica.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, il sacrificio da 30 milioni di Aurelio De Laurentiis

“Gattuso ha molti amici nel calcio e qualcuno – si legge – gli ha riferito le mosse di De Laurentiis che sta cercando di stringere i tempi con Allegri”. Sarebbe lui il preferito del presidente azzurro con Spalletti e Inzaghi come alternative. Una decisione arriverà nelle prossime settimane: prima c’è la Champions da conquistare, poi il futuro da delineare. Gattuso ha le valigie pronte e sa che il Napoli vuole Allegri: De Laurentiis centrerà il suo obiettivo?