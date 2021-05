“Va all’Atletico Madrid”: l’Inter teme che succeda davvero

L’Inter deve fare i conti con i problemi di liquidità: un nerazzurro pronto ad andare all’Atletico Madrid, l’indiscrezione

Questione di soldi. L’Inter si ritrova con una festa scudetto quasi dimezzata per i problemi della società. Serve un taglio dei costi ha intimato Zhang, ma questa volta calciatori e staff tecnico hanno detto no. Si tratta, cercando di far quadrare i conti e si pensa al futuro. Quello che probabilmente vedrà qualche partenza: eccellente o meno dipenderà da quanto mercato avranno i giocatori che non sono considerati imprescindibile. Da Vidal a Sanchez, passando per Sensi: per loro l’Inter è pronta già ad ascoltare offerte.

Ma il rischio è che anche un big possa fare le valigie e il primo nome sulla lista dei possibili partenti di eccezione è Lautaro Martinez. Il suo agente ieri ha spaventato il mondo nerazzurro: “Non posso promettere che resta” ha avvisato. Ed ora arrivano altre parole che non faranno piacere gli interisti. “Un uccellino mi ha detto che Lautaro Martinez andrà all’Atletico Madrid“.

Inter, Lautaro Martinez all’Atletico: parola di Ventola

E’ Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, a lanciare quella che lui stesso definisce la “bomba”. Lo fa dalla ‘Bobo Tv’ su Twitch e la realtà potrebbe anche non essere troppo distante dalla sua indiscrezione.

Lautaro Martinez è il prototipo di calciatore che piace a Simeone e all’Atletico Madrid un attaccante come lui serve, eccome. Del resto l’Inter, come detto, si trova a dover piazzare qualche cessione entro giugno e il ‘Toro’ è tra i calciatori che ha più mercato. La clausola da 111 milioni di euro è difficilmente raggiungibile in questa particolare estate, ma potrebbero bastare anche 70 milioni per vedere l’argentino salutare e lasciare Appiano Gentile. Lì dove ieri è andato in scena un incontro di box con Conte: la pace dopo lo screzio di mercoledì sera. Ma il ring tra qualche mese potrebbe spostarsi dalle parti di Madrid. “Lautaro all’Atletico”: Ventola ha lanciato la bomba.