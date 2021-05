Icardi torna, ora lo sa anche il Paris Saint-Germain

Mauro Icardi e un possibile ritorno in Serie A: l’argentino ha già parlato con il Paris Saint-Germain, comunicandogli la decisione presa

La decisione è presa: Mauro Icardi lo ha già comunicato anche al Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino vuole lasciare Parigi, ha maturato questa decisione dopo le esclusioni delle ultime gare. Per lui nella squadra di Pochettino lo spazio sembra essere ridotto ed allora meglio andare via. Dove? Un ritorno in Italia è possibile, anche se ci sarebbe poi da fare i conti con gli aspetti economici dell’affare.

Ma è possibile anche un approdo in Premier League, lì dove di problemi economici sembrano essercene di meno. Intanto la scelta arrivata da parte di Mauro Icardi è stata comunicata al Psg: come si legge su ‘L’Equipe’, il calciatore avrebbe detto al club parigino che in estate vuole essere ceduto.

Icardi via dal Psg: dalla Juve alla Premier, chi può acquistarlo

Un Icardi sul mercato fa gola ovviamente a tanti club. In Italia il problema è rappresentato dall’ingaggio dell’attaccante argentino. Circa dieci milioni di euro a stagione con la necessità di una sforbiciata consistente per poter tornare in Serie A. Lì dove la Juventus potrebbe averne bisogno visto che serve un attaccante. Uno scambio con Dybala potrebbe tornare all’ordine del giorno in caso di addio di Mbappe, ma al momento sembra difficile.

Così come difficile è pensare ad un approdo al Milan dove si cercano profili più giovani. In passato c’è stato anche l’interessamento della Roma ma l’arrivo di Mourinho ha cambiato gli obiettivi. Ed allora resta la Premier League dove diverse big cercano un attaccante. Icarddi sul mercato: Italia o Inghilterra le destinazioni possibili.