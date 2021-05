“Zidane più vicino alla Juventus”: la conferma che fa felice Ronaldo

Il futuro della panchina della Juventus ancora da decidere: crescono le quotazioni di Zidane, scelta che fa felice Ronaldo

Il futuro della panchina della Juventus ancora tutto da scrivere. Pirlo sembra destinato all’addio ma prima deve provare a portare la squadra in Champions e a vincere la coppa Italia. Due traguardi che, anche se centrati, difficilmente salveranno l’allenatore dall’esonero. C’è aria di rivoluzione in casa bianconera e la dirigenza è chiamata a scegliere il nome da cui far ripartire il nuovo corso. In piedi l’ipotesi Allegri, un ritorno però ostacolato dai rapporti del tecnico toscano con Paratici e soprattutto Nedved.

La loro conferma potrebbe allontanare il ritorno dell’allenatore ex Milan. L’alternativa conduce a Madrid, dove Zidane potrebbe lasciare a fine stagione. Solo un’ipotesi al momento che però potrebbe aprire le porte della Juventus all’allenatore francese. Proprio su questa pista arrivano novità dal giornalista della Rai Paolo Paganini.

Juventus, Paganini: “Zidane più vicino”

Il giornalista su Twitter aggiorna proprio sulla questione panchina Juventus. Paganini scrive: “Confermo, dopo aver fatto ieri nuove verifiche in terra di Spagna, che Zidane è più vicino alla Juventus”. Un cambio in panchina che potrebbe avere anche un altro risvolto legato a Cristiano Ronaldo. Lo stesso giornalista scrive che la soluzione Zidane “è gradita anche a CR7”.

Non è certo un segreto l’ottimo rapporto tra Zidane e il portoghese, insieme hanno fatto le fortune del Real Madrid vincendo tre Champions League. Proprio quella coppa a cui la Juventus non vuole rinunciare: per esserci bisognerà battere l’Inter e sperare. Impresa non semplice. Poi sarà tempo di futuro e Zidane potrebbe rappresentare la soluzione in grado di far felice tutti: il club, Ronaldo e anche i tifosi.