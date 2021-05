Juve-Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa nell’attacco bianconero

Le formazioni ufficiali di Juventus-Inter: Pirlo sceglie Kulusevski a fianco di Cristiano Ronaldo, in panchina Dybala e Morata

Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Juventus-Inter, il derby d’Italia valido per la 37a giornata del campionato di Serie A e fondamentale soprattutto per i bianconeri. La Juve deve infatti assolutamente battere i neo campioni d’Italia per sperare ancora di agguantare un posto nella prossima Champions League.

Formazioni Juve-Inter: Pirlo lancia Kulusevski con CR7

Una partita dunque vitale per il tecnico Andrea Pirlo, che decide a sorpresa di lasciare in panchina sia Paulo Dybala che Alvaro Morata, schierando Dejan Kulusevski nella coppia d’attacco con Cristiano Ronaldo. Fuori anche Bonucci, in campo Chellini dal primo minuto.

Antonio Conte ha scelto invece la migliore formazione, risolvendo l’unico ballottaggio della vigilia, quello per l’esterno sinistro, optando per Matteo Darmian al posto di Ivan Perisic.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Inter.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Bonucci, Demiral, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Morata, Dybala, Correia.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.

A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Young, Pinamonti.