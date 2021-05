Cuadrado trascina la Juventus e lancia un messaggio al Napoli

La Juventus vince contro l’Inter tra le polemiche. Decisiva la doppietta di Cuadrado che, nel finale, segna anche su calcio di rigore.

La Juventus di Andrea Pirlo batte l’Inter di Antonio Conte e conquista tre punti importantissimi in ottica Champions League. La lotta a distanza contro Napoli e Milan si accende più che mai. Il risultato del derby d’Italia assume, dunque, un significato decisamente maggiore rispetto al solito. Nel post partita, il primo bianconero ad analizzare il risultato è Juan Cuadrado, uomo partita.

Juventus-Inter, Cuadrado a ‘Sky Sport’

Ecco quanto dichiarato da Cuadrado ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria sull’Inter: “Ho tirato un paio di rigori. Ho sentito fiducia, alla fine l’importante era fare il risultato. E’ stata una gara difficile contro una grande squadra come l’Inter”.

Poi prosegue: “Noi eravamo in inferiorità numerica, dovevamo sacrificarci da squadra e direi che da squadra abbiamo fatto il risultato. Napoli-Fiorentina ed i fatti di tre anni fa? No, negli spogliatoi non ne abbiamo parlato affatto. E’ una casualità e basta. Noi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto, poi vedremo cosa accadrà”.