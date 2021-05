Hakimi e Lukaku, esultanza polemica (e mai vista) dopo il gol alla Juve

Romelu Lukaku ha firmato il pareggio contro la Juventus di Andrea Pirlo. Esultanza polemica del belga insieme ad Achraf Hakimi.

Sfida accesa e divertente, quella che sta animando l’Allianz Stadium tra Juventus ed Inter. A decidere la partita, al momento sull’1-1, ben due rigori concessi da una parte e dell’altra. E se Cristiano Ronaldo ha firmato la prima rete del vantaggio bianconero, è stato Lukaku a replicare al portoghese andando a metterla dentro e portando cosi il risultato in pareggio.

Lukaku si conferma, insomma, un giocatore di assoluto valore e di sicuro uno dei principali trascinatori di questa squadra. Lo Scudetto porta la firma di Romelu bella grande in calce, ed i tifosi per questo sperano che a fine anno non arrivano assalti da altre squadre per provare a portare via il belga. Il Bayern Monaco, in questo senso, pare si sia tirato fuori dai giochi proprio in queste ore.

Ma la stagione non è finita. E cosi Lukaku ha messo dentro un’altra rete, la numero 23 in campionato. Ma è stata l’esultanza dopo la rete dell’ex Manchester United a far sorridere, tutti. Un singolare siparietto, forse riferito anche alla festa che ha visto proprio i nerazzurri protagonisti qualche sera fa?

Lukaku arrestato da Hakimi: esultanza polemica?

Dopo la rete dal dischetto dell’attaccante belga, i giocatori dell’Inter si sono ritrovati per l’esultanza ma i protagonisti sono stati l’autore del gol ed Hakimi. Il giocatore marocchino simula l’arresto per Lukaku, mettendogli delle manette finte e mimando anche una multa. E e proprio quest’ultimo aspetto, proprio come molti stanno facendo notare anche sui social, avrebbe una vena polemica.

Il tutto, infatti, sarebbe da riconducibile alla festa di compleanno dell’attaccante, fermata dalla forze dell’ordine per violazione delle norme anti-Covid con tanto, appunto, di multe per le persone presenti. Insomma, un’esultanza molto singolare quella messa in scena dall’Inter dopo il pareggio con la Juventus.