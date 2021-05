Roma-Lazio, tegola per il tecnico: infortunio per un difensore

Infortunio per Roger Ibanez nel derby della capitale Roma-Lazio. Il difensore di Paulo Fonseca costretto ad abbandonare il campo.

Guai in vista per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso è costretto a ricorrere subito al primo cambio a disposizione per rimediare all’infortunio di Roger Ibanez. Il difensore capitolino si è toccato la coscia dopo un contrasto di gioco con un avversario ed ha avuto la peggio. Il calciatore della Roma non ce l’ha fatta a proseguire il match contro la Lazio di Simone Inzaghi ed ha abbandonato il terreno di gioco dolorante.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunio Ibanez, le condizioni

Si è infortunato Roger Ibanez al minuto 36 di Roma-Lazio. Il difensore giallorosso si è toccato la coscia, probabilmente colto da un infortunio muscolare, e si è accasciato al suolo. Al suo posto è entrato in campo il compagno di squadra Marash Kumbulla che prontamente l’ha sostituito.

LEGGI ANCHE >>> “E’ inutile commentare gli episodi”: lo sconforto di Stellini

Al momento non vi è certezza circa l’entità dell’infortunio del calciatore che si è poi accomodato in panchina al fianco dei compagni di spogliatoio. Con ogni probabilità il club giallorosso, alla fine del match, diramerà un primo bollettino medico dal quale sarà possibile comprendere al meglio le condizioni del calciatore.