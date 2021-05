Mkhitaryan e Dzeko spengono i sogni Champions della Lazio

La Roma si aggiudica il Derby contro la Lazio grazie alle reti di Mkhitaryan e Dzeko. Vittoria meritata per i giallorossi.

Da pochi minuti è terminato il derby tra Roma e Lazio con il risultato di 2-0 per i giallorossi. Vittoria che permette di rendere meno amaro il percorso in campionato di questa stagione. La Roma, con questi tre punti, rinforza il settimo posto che permette di qualificarsi alla prima edizione della Conference League.

La partita incomincia con ritmi molto bassi. Le due squadre cercano din non prestare il fianco alll’avversario. La prima occasione avviene al 27′ quando Milinkovic-Savic ruba palla a Ibanez e serve Luis Alberto che viene fermato da una gran parata di Fuzato. Al 32′ viene annullato un gol di Muriqi per fuorigioco. Dopo tre minuti, Milinkovic-Savic sfiora il gol con un palloneto che termina alto sopra la traversa. La Roma segna nei minuti finali della prima frazione di gara con Mkhitaryan dopo una grande giocata di Dzeko.

La Roma la chiude con Pedro

La ripresa inizia come il primo tempo e per vedere la prima occasione bisogna attendere il 57′ quando Cristante manda un pallone, su assist di El Shaarawy. I giallorossi sono ancora pericolosi con Dzeko che sfiora il palo con un tiro. La Lazio è pericolosa con Immobile al 75′, ma è bravissimo Fuzato a respingere il tentativo del giocatore biancoceleste. Dopo tre minuti, Pedro sigla il raddoppio per la squadra di Fonseca con un perfetto tiro a giro di sinistro. Villar, dopo il recupero di Darboe, sfiora il terzo gol. La Lazio non c’è e sono ancora i giallorossi ad essere pericolosi che va vicino a siglare la terza rete con una bella conclusione a giro di sinistro. All’87′ viene espulso Acerbi per doppia ammonizione.

La Lazio con questa sconfittà da l’addio definitivo ai sogni di qualificarsi alla prossima Champions League. La Roma attenderà il risultato del Sassuolo, che domani giocherà contro il Parma, per ottenere l’aritmetica qualificazione alla Conference League.

La classifica:

Inter 88, Atalanta 78, Milan* 75, Juventus 75, Napoli* 73, Lazio* 67, Roma 61, Sassuolo* 56, Sampdoria* 46, Verona* 43, Bologna* 40, Udinese* 40, Fiorentina* 39, Genoa 39, Spezia 38, Cagliari* 36, Torino* 35, Benevento* 31, Crotone* 21, Parma* 20.