Striscione shock a Roma, Mourinho attaccato dai tifosi

Vigilia di derby piuttosto turbolenta a Roma. In pieno centro città è stato esposto uno striscione antisemita contro José Mourinho.

Il derby di Roma, iniziato da pochi minuti, ha visto una vigilia infiammata. Il match, decisamente sentito nella Capitale vista l’eterne rivalità tra la Roma e la Lazio, è fermo attualmente sullo 0-0. Poche emozioni in campo per il momento. Ma ieri la situazione è stata completamente diversa. Nella notte di ieri, a poche ore dal fischio di inizio del match di Serie A, in zona Corso Francia è apparso uno striscione che ha fatto discutere non poco.

“Yesterday the Spurs, today Roma, tomorrow Maccabi (Tel Aviv)” @maccabitlvfc

Anti-Semitic banner against @josemourinho, Jose Mourinho before the Rome Lazio derby , Italy 🇮🇪 🇮🇱 pic.twitter.com/6QtA2o0xIy — daniel grisaru (@grisaru) May 15, 2021

Roma-Lazio, striscione antisemita contro Mourinho

Un vero e proprio giallo. Quanto accaduto a Roma continua a far discutere molti. Uno striscione, diretto a José Mourinho, allenatore dei capitoli nella prossima stagione, è stato esposto in pieno centro città. “Yesterday Spurs, today A.S. Roma… Tomorrow Maccabi“.

Un messaggio non firmato, ma con un chiaro intento antisemita che è stato prontamente rimosso dalle forze dell’ordine. Le parole fanno riferimento alla squadra di Tel Aviv ed a quella londinese considerata espressione della comunità ebraica della capitale britannica. E’ mistero sull’autore, probabilmente di fede laziale. Un gruppo organizzato? Non è chiaro, visto che gli ultras, come di consueto, firmano i loro messaggi.