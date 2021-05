Magari fossi bravo e bello come Travis Fimmel, l’attore che dà vita al leggendario Ragnar Lothbrok, il vichingo conquistatore, avrei potuto esser anch’io il protagonista di ‘Vikings’. Non so se Steven Zhang sia amante delle Serie Tv, non so se sia cultore della storia dei popoli del nord Europa. Perché c’è una frase pronunciata dal possente Ragnar che il giovane presidente dell’Inter dovrebbe provare a far sua: “E’ giusto navigare con la speranza e con il coraggio, ma è ancora meglio navigare con la conoscenza.”

Quest’anno l’Inter è stata dominatrice in Italia: riprendendo la metafora, ha solcato i mari meglio di chiunque altro. L’ho fatto fino al confine, ho fatto come le sue forze le hanno permesso ed anche imposto. Ora, il rischio ridimensionamento, si sente fin troppo squillante. La pandemia ha sconquassato i conti in tantissime società, non solo di calcio, non solo sportive. Ed in tanti hanno avuto bisogno di un sostegno, di un aiuto. Immettere danaro fresco, fare la classica iniezione di capitali non è un male in senso assoluto. Lo diventa se l’Inter sarà costretta a rincorrere un pareggio di bilancio che ad oggi le impedirebbe il salto che vuole Antonio Conte.

L’Inter europea ha bisogno di uno Zhang ‘europeo’