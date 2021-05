Ibrahimovic, brutte notizie: addio Europei, arriva l’annuncio

Brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic. Sembrava possibile la partecipazione dell’attaccante all’Europeo, ma dalla Svezia arriva l’annuncio ufficiale.

Niente da fare per Ibrahimovic. Proprio oggi sembrava stessero emergendo notizie positive riguardo l’infortunio del calciatore svedese che avrebbe – almeno in teoria – dovuto saltare soltanto il finale di stagione con il Milan, per poi essere disponibile per giocarsi l’Europeo con la sua Svezia. Cosi, però, non sarà.

Infatti proprio dalla Svezia è arrivata la conferma dell’indisponibilità di Ibrahimovic a disputare la competizione continentale. Una pessima notizia ovviamente per la nazionale svedese, ma anche per l’attaccante del Milan che, oltre a rinunciare alle ultime due uscite con la squadra rossonera, dovrà anche saltare una competizione importante. Un periodo non semplice, insomma, per Zlatan che ha di fatto terminato la stagione sotto ogni punto di vista.

Ibrahimovic, niente europeo: l’annuncio delle federazione

E’ la Federazione svedese a dare l’annuncio attraverso una nota pubblicata sui social. L’attaccante del Milan ha comunicato al commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, che non potrà essere disponibile per la sua sua nazionale proprio a causa del problema al ginocchio.

La stessa Federazione ha anche dedicato all’attaccante un messaggio di pronta guarigione, anche se ormai gli impegni tra club e nazionale sono tutti rinviati alla sessione estiva e quella che sarà la preparazione in vista della prossima stagione.

Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! 🇸🇪🦁 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021

Una brutta notizia per la Svezia che non potrà contare su Ibra, e anche per il giocatore che dovrà evidentemente dire addio all’ultima possibilità di giocare una competizione cosi importante con la sua nazionale.