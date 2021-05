Strepitoso Alisson: segna di testa e fa vincere il Liverpool

Il portiere Alisson segna di testa nel recupero e fa vincere il Liverpool: ora i Reds sono a -1 dal quarto posto, a due giornate dalla fine

Eccezionale prodezza di Alisson Becker, e questa volta non si tratta di una parata. Il portiere brasiliano, infatti, ha segnato un gol al quinto minuto di recupero nella sfida tra il suo Liverpool e il West Bromwich Albion.

Rete fondamentale quella dell’ex Roma (realizzata con un pregevole colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Alexander-Arnold), perché permette ai Reds di vincere 2-1 in trasferta e sperare ancora in un posto Champions.

Alisson, il gol nel recupero avvicina i Reds alla Champions

I campioni d’Inghilterra uscenti, reduci da una stagione molto travagliata soprattutto per via degli infortuni, salgono infatti a 63 punti. La squadra allenata da Jurgen Klopp si trova così a -1 dal Chelsea quarto e a -3 dal Leicester terzo, quando mancano due giornate alla fine del campionato. Per la Champions League, insomma, è tutto apertissimo.

Alisson ha festeggiato il gol alzando le braccia verso il cielo, in una probabile dedica rivolta al padre, scomparso solo poche settimane fa.