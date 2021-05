Juve-Inter, arriva la prima reazione pubblica del Napoli

Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha voluto caricare i partenopei tramite un post pubblicato su Instagram.

Tra poco meno di due ore, il Napoli scenderà in campo al Franchi contro la Fiorentina in un match vitale per la squadra partenopea. Gli azzurri, dopo la vittoria ricca di polemiche aribitrali della Juventus contro l’Inter per 3-2, per rientrare in zona Champions devono assolutamente vincere contro la squadra di Iachini.

Il Napoli, dopo il recupero di tutti i giocatori infortunati, è stato autore di una grande rimonta. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti in questi mesi, la squadra azzurra è rimasta in silenzio stampa. Silenzio stampa ‘a volte violato’ tramite le pubblicazioni suoi propri profili social di calciatori e dirigenti.

Edoardo De Laurentiis carica la squadra azzurra

Anche Aurelio De Laurentiis è rimasto in silenzio e si è lasciato andare solo a qualche commento pubblicato sul proprio profilo di Twitter. Invece, questa volta è il figlio del patron e vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, a caricare la squadra con un post su Instagram dopo la vittoria della Juventus di ieri: “Pensiamo a noi. Andiamoci a prendere i tre punti. Forza Napoli”.

Per il Napoli la gara di oggi è un’autentica e propria finale, mentre la Fiorentina ha raggiunto aritmeticamente la salvezza in settimana dopo il pareggio a Cagliari e la conseguente sconfitta del Benevento contro l’Atalanta.