Juventus, pessima notizia per Dybala: adesso è ufficiale

Scaloni, commissario tecnico della Nazionale argentina, non ha convocato Paulo Dybala, attaccante della Juventus, per i prossimi impegni dell’Albiceleste.

Sono presenti ben 10 italiani nella lista dell’Argentina del tecnico Scaloni, ma con grande sorpresa è assente Paulo Dybala. Il ct ha diramato in giornata i convocati per gli impegni della Nazionale contro Cile e Colombia, gare valide per la qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022. Si disputeranno rispettivamente il 3 e l’8 giugno prossimi ma Dybala è assente.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Argentina non convoca Dybala della Juventus per le prossime gare

#EliminatoriasQatar2022 El entrenador @lioscaloni dio a conocer la lista de convocados del exterior para la doble fecha ante @LaRoja 🇨🇱 y @FCFSeleccionCol 🇨🇴 pic.twitter.com/RRlDJtjNEE — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 16, 2021

Parteciperanno, tra i volti noti della Serie A: Lautaro Martinez (Inter), Romero e Palomino (Atalanta), Musso, De Paul e Molina (Udinese), Pezzella e Martinez Quarta (Fiorentina), Correa (Lazio) e Dominguez (Bologna).

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Gattuso e i sette giorni “dati” a De Laurentiis

L’esclusione di Dybala coglie di sorpresa, tuttavia nasce da alcune circostanze messe in evidenza da Scaloni già tempo fa. Quando chiamato in causa ultimamente, il rendimento dell’argentino in Nazionale non è mai stato soddisfacente. Inoltre, ha accusato problemi fisici e di salute durante tutto l’arco della stagione. Per cui si teme che non possa tirare fuori il meglio di sé. In tutto ciò, anche col proprio club non ha vissuto una grande annata. Sia per gli stop tra coronavirus ed infortunio sia per il cammino generale della squadra, all’interno della quale non è riuscito per questa volta ad avere una corposa continuità. Non si tratta di una bocciatura ma di una momentanea scelta, in attesa di ritrovare la fiducia nei riguardi di un giocatore il cui valore non è in discussione.