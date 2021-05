“Un rigore scandaloso: vogliono la Juve in Champions”

Mendez ha criticato aspramente Calvarese per aver concesso il rigore alla Juve per il presunto fallo di Perisic su Cuadrado.

La Juventus ha battuto 3-2 l’Inter e si portata, in attesa delle gare di domani di Milan e Napoli, si è portata di nuovo in zona Champions. La gara di oggi è stata caratterizzata da tante polemiche causate dalle decisioni di Calvarese e dal VAR Irrati.

L’episodio che ha suscitato più clamore è stato quello del rigore, poi risultato decisivo a fini del risultato, assegnato alla Juve nei minuti finali per un presunto fallo di Perisic su Cuadrado. In tanti si sono soffermati sull’episodio che ha innescasco tantissime polemiche che difficilmente smetteranno a breve.

El escandaloso penal para la Juventus contra el Inter es parte de esos atracos al fútbol para un equipo que si o si quieren en Champions. Las cosas hay que ganárselas. Por cierto Juventus es otro de los “salvadores del fútbol” en la SuperLigaEuropea — Richard Mendez (@RichardMendezTV) May 15, 2021

Calvarese e la Juventus sotto accusa

Richard Mendez, giornalista di ESPN, tramite un tweet, ha commentato duramente la decisione di Calvarese:”ll rigore scandaloso alla Juventus contro l’Inter è parte di queste rapine al calcio per una squadra che vogliono a tutti i costi in Champions. Le cose bisogna guadagnarsele. Ah, la Juve è un altro dei “salvatori del calcio” della Superlega“.

Anche per l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha commentato la scelta di Calvarese: “C’è il bisogno che gli arbitri spieghino certe cose. Rivendendo l’episodio, Cuadrado cerca il contatto con Perisic e non viceversa. Per me non c’era nessuno dei tre penalty assegnati”.