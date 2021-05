Per Gasperini ora non ci sono più dubbi

Per Gian Piero Gasperini ora non ci sono più dubbi: terza Champions di fila per l’Atalanta, futuro già scritto

E sono tre. L’Atalanta ormai lo ha preso come vizio: la Champions è diventata il suo nuovo habitat e non ha intenzione di rinunciarci. La Gasperini band ha conquistato con una giornata di anticipo il pass per la competizione europea più importante ed ora va alla ricerca anche della coppa Italia. Un’annata, l’ennesima, da incorniciare per l’allenatore dei bergamaschi che con i risultati ha conquistato la stima anche di club stranieri. Ad esempio, è noto che il Tottenham ci sta pensando per il prossimo anno. Così come non sorprende vedere il nome del tecnico accostato a quello della Juventus, pista che però non è decollata. Il motivo è semplice ed è spiegato dal presidente Percassi nel corso di un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, Percassi vuole il rinnovo di Gasperini

Il numero uno del club orobico ha parlato proprio del tecnico Gian Piero Gasperini e delle voci che lo vorrebbero lontano dall’Atalanta. Possibilità che ciò accada? Zero. Lo spiega Percassi affermando di essere pronto a potenziare la squadra anche se “visto il livello delle riserve dovremmo chiedere di giocare in diciotto. Pensiamo a come e dove migliorare”.

LEGGI ANCHE >>> Gasperini, lo juventino che rovinerà la Juve

Pianificare con Gasperini perché “non c’è nessun dubbio nel programmare e proseguire con lui”. Percassi spiega che con il tecnico c’è “un contratto a lungo termine che sarà rispettato”. Anzi, va anche oltre: “Magari glielo allunghiamo ancora”. Che le pretendenti si mettano l’anima in pace: l’Atalanta non ha alcuna intenzione di lasciare andare via il Gasp.