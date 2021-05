Buffon vuole ancora giocare: l’ultimo indizio sulla sua nuova squadra

Ilaria D’Amico e il consiglio a Buffon: “Fosse per me, sceglierei l’estero”. Il portiere si è preso circa 20 giorni per decidere il futuro

Le ultime sul futuro di Gigi Buffon arrivano direttamente dalla compagna Ilaria D’Amico. La giornalista e conduttrice televisiva, ospite dei microfoni di ‘Radio Rai’ ha espresso una chiara preferenza sulla nuova, possibile destinazione del portiere.

“Sul futuro di Gigi non pongo veti – ha fatto presente la D’Amico -. Diciamo che, se dovessi votare, io sceglierei l’estero. Buffon è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia, ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A abbia un fascino maggiore”.

Ilaria D’Amico: “A Gigi consiglio di andare all’estero”

Ancora, comunque, non ci sono certezze sulla prossima mossa del 43enne di Carrara. Lui stesso ha dichiarato di recente: “Ho avuto qualche offerta bella, voglio vedere tra 20-25 giorni se ho ancora l’entusiasmo e la motivazione, la voglia di faticare. Se mi entra bene in testa un’offerta, continuo, sennò smetto”.

Sul portiere campione del mondo 2006 si registrerebbero al momento gli interessamenti di Atalanta, Genoa, Parma in Italia e, fuori dai confini nazionali, quelli di Galatasaray, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte, Monaco e Porto. Insomma, Buffon avrebbe solo l’imbarazzo della scelta nel caso in cui decidesse di continuare la sua leggendaria carriera.