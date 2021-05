Immobile, quarto rigore fallito: arriva la frecciata di Sirigu

Rigore sbagliato da Ciro Immobile durante la partita contro il Torino. E cosi nel post gara arriva anche la frecciata di un avversario.

Ciro Immobile infallibile dal dischetto? Non proprio, almeno non quest’anno. La Lazio ha avuto l’occasione, nel corso della partita contro il Torino, di andare a trovare il vantaggio proprio con l’attaccante biancoceleste che dal dischetto ha fallito miseramente l’occasione di portare la sua squadra avanti.

Un errore grave, che ha evidentemente condizionato anche la partita ed il risultato finale, che ha concesso al Toro di salvarsi e condannando il Benevento alla Serie B. Ipnotizzato, Immobile, anche da quella che era la presenza di un portiere esperto ed importante come Salvatore Sirigu. E’ stato proprio l’estremo difensore della squadra granata a difendere i pali in maniera egregia e convinta, con Immobile che non è riuscito ad andare a segno dal dischetto durante la sfida dell’Olimpico.

Sirigu punzecchia Immobile nel post partita

E cosi si è parlato anche del rigore sbagliato da Immobile, durante il post partita di Lazio-Torino. Tra quelli che sono stati interpellati da Sky Sport c’è stato anche Salvatore Sirigu, al quale è stato chiesto se la sua presenza potrebbe aver condizionato proprio Immobile dal dischetto. E la risposta dell’estremo difensore granata ha fatto sorridere tutti in studio.

“Ciro mi ha detto che è scivolato, poi lui ha sempre una scusa su queste cose. Probabilmente è scivolato un po’, Ciro è molto forte su rigore, ti deve andare bene. Non mi prendo i meriti di questo”, le parole molto simpatiche di Sirigu. Una battuta anche in vista di quello che sarà l’impegno europeo, che vedrà proprio il portiere ed Immobile protagonista.