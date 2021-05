Niente Gattuso, la Fiorentina sceglie un altro allenatore

Gattuso ha rifiutato la proposta della Fiorentina, che gli aveva offerto un contratto biennale. Delusione per i viola. Ora si punta Fonseca.

Non sarà alla Fiorentina il futuro di Gattuso. Il tecnico, attualmente sulla panchina del Napoli, ha infatti ufficialmente rifiutato l’offerta ricevuta dalla dirigenza: sul tavolo era stato proposto un contratto di durata biennale a poco meno di 2 milioni netti l’anno. Una proposta che però non ha convinto Gattuso, nonostante il pressing del presidente Commisso che lo avrebbe voluto anche in qualità di consigliere in fase di mercato. Troppi i dubbi sul progetto tecnico della squadra, la cui stagione è stata molto al di sotto delle aspettative.

Nuovo allenatore della Fiorentina, ora c’è Juric nel mirino

La Fiorentina dovrà quindi cercare altrove il suo prossimo allenatore. In cima alla lista, riporta ‘Sportmediaset.it’, c’è Fonseca, che a fine stagione lascerà la Roma per fare spazio a Mourinho. Nei prossimi giorni, non appena concluso il campionato, le due parti si incontreranno per verificare la fattibilità dell’operazione. L’alternativa è Juric, in procinto di lasciare l’Hellas Verona (“dobbiamo sederci e vedere le cose per bene per capire cosa fare” le sue parole pronunciate nei giorni scorsi).

Le possibili destinazioni per Gattuso, invece, non mancano. Il bel finale di stagione che potrebbe regalare al Napoli (salvo crolli nell’ultima partita proprio contro gli scaligeri, in programma domenica alle ore 20.45) la qualificazione in Champions League gli ha permesso di entrare nei radar della Lazio. Lotito, in caso di addio a Simone Inzaghi, potrebbe optare per lui. Da non scartare, poi, l’ipotesi Juventus.