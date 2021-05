Gattuso ha chiesto a Insigne di lasciare il Napoli

Rino Gattuso prossimo all’addio al Napoli: ha chiesto ad Insigne di seguirlo nella sua nuova avventura

“Vieni con me?”: è questa la domanda che Lorenzo Insigne si sarebbe sentito rivolgere da Rino Gattuso. A scriverlo è il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il tecnico calabrese – ormai prossimo all’addio al Napoli – avrebbe chiesto al capitano azzurro di seguirlo nella sua prossima avventura. Una richiesta che nasce dalla grande stima che c’è tra i due. Insigne con Gattuso in panchina sta vivendo la sua miglior stagione: record di gol, 19, e centralità assoluta nel progetto tecnico.

Ovvio quindi che l’allenatore lo porterebbe con sé nella sua nuova squadra. Anche perché la situazione contrattuale di Insigne invita ad una decisione da dentro o fuori nelle prossime settimane. In scadenza nel 2022, la trattativa per il rinnovo non è ancora decollata, ma è arrivato il momento di sedersi ad un tavolino e capire le rispettive esigenze.

Napoli, Insigne via con Gattuso? Ipotesi Lamela

Ed allora la richiesta, “vieni con me”: ma dove? La Fiorentina è un po’ più lontana per il tecnico, ma non completamente sparita dai radar. C’è la sirena della Juventus che suona un po’ più forte e la Lazio che dovrà decidere a chi affidarsi il prossimo anno. Tutte destinazioni difficili da ipotizzare per Insigne.

Il Napoli intanto avrebbe già individuato un possibile sostituto: Eric Lamela. Già accostato agli azzurri nelle scorse settimane, il suo profilo – riporta lo stesso ‘Corriere dello Sport’ – potrebbe essere quello giusto per prendere il posto dell’attuale numero 24 dei partenopei. Ipotesi soltanto perché il futuro in questa settimana può attendere. C’è la Champions da blindare poi sarà tempo di decisioni e annunci. Gattuso via dal Napoli è una certezza: Insigne lo seguirà?