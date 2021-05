Conte e la doppia perplessità sul futuro: occhio al vice Lukaku

Il futuro di Antonio Conte si deciderà nel corso della prossima settimana dopo la fine ufficiale della stagione nerazzurra. Niente di scontato e ancora tante perplessità, ma attenzione alle prossime strategie di mercato

Punto di domanda sul futuro di Antonio Conte e risposte attese nel corso della prossima settimana dopo l’incontro decisivo con la società nerazzurra. Marotta, nei giorni scorsi, ha confermato l’ottimismo e la voglia di proseguire insieme, ma è chiaro che Conte dirà sì al progetto solamente in caso di solide conferme e certezze. Il tecnico potrebbe decidere di lasciare la panchina dell’Inter in caso di programmi poco chiari o possibili sacrifici illustri per risanare il bilancio.

Queste le due perplessità di Conte, il quale si opporrà tassativamente al possibile sacrificio di Lautaro Martinez o a quello di Bastoni. Il tecnico nerazzurro chiederà tassativamente la conferma dell’attuale rosa più l’aggiunta di un paio di pedine e tasselli per potenziarla ancora di più in vista della prossima stagione. Ci sarà bisogno di un nuovo esterno sinistro a tutta fascia, così come l’assalto a un vice Lukaku.

Conte programma il futuro tra dubbi e scelte sul mercato: scelto il vice Lukaku

Dubbi, perplessità e qualche punto interrogativo di troppo. Tuttavia, come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter sarebbe pronta a bussare alla porta dell’Atalanta per Gosens. L’esterno tedesco ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, cifra che l’Inter potrebbe ricavare parzialmente dal possibile addio di Perisic o dalla cessione di Sensi. L’ex centrocampista del Sassuolo, infatti, piace parecchio a De Zerbi, pronto alla nuova avventura allo Shakhtar Donetsk.

Infine, massima attenzione per la scelta del nuovo vice Lukaku: Conte avrebbe individuato in Dzeko l’uomo ideale. Ora bisogna valutare la possibile apertura della Roma, le richieste e la volontà del giocatore, il quale, però, sembrerebbe essere intenzionato a restare nella Capitale agli ordini di Mourinho.