“Ha vinto due titoli: Juventus, Andrea Pirlo deve restare”

Quale sarà il futuro di Andrea Pirlo? Il tecnico della Juventus riscuote successo. Per i giornalisti e gli opinionisti RAI andrebbe confermato.

La vittoria della Juventus consegna ad Andrea Pirlo il secondo trofeo dell’anno. La vittoria contro l’Atalanta cambia volto alla stagione dei bianconeri che, adesso, puntano la qualificazione in Champions League nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Tanto dipenderà anche dai risultati di Napoli e Milan, impegnati in contemporanea rispettivamente contro il Verona e l’Atalanta.

Pirlo, che ne sarà del suo futuro?

Il successo in Coppa Italia cambia gli scenari. Che ne sarà di Pirlo? Andrea Agnelli sarà rimasto convinto dal secondo trofeo dell’anno conquistato dal ‘Maestro’? Tutto è ancora da decidere, ma in ogni caso, i giornalisti ‘RAI’ promuovono l’operato del tecnico. Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale femminile italiana, ha commentato la vittoria della Juve nel post gara ai microfoni ‘RAI’: “Avrebbe senso confermare Pirlo per portare avanti questo percorso importante”.

Dello stesso parere anche Marco Tardelli e Ciro Ferrara che hanno promosso la Juventus e l’allenatore. L’ex tecnico dei bianconeri, interrogato sul futuro dell’attuale allenatore ha dichiarato: “Se Andrea resterà? Non è una domanda da fare a me. Nel frattempo ha portato a casa due trofei e si sta ancora giocando la qualificazione alla Champions”.